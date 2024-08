Da giovedì 8 agosto riprendono i collegamenti per l’Isola San Pietro delle motonavi di Kyma Mobilità

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Tarantini Time QuotidianoSi informa che la Marina Militare ha infatti comunicato che sarà riaperto al pubblico lo stabilimento elioterapeutico che, domenica scorsa 4, aveva subito danni a causa del maltempo con tromba d'aria. Ricordiamo che per i rimborsi degli abbonati e di coloro che avevano acquistato i biglietti per le giornate in cui il servizio era stato soppresso, si procederà come segue: – per gli abbonamenti del traghetto, il rimborso sarà effettuato c/o l'Ufficio vendite, in Via D'Aquino n.21 a Taranto, proporzionalmente, per le giornate di chiusura dello stabilimento stesso; – per i biglietti acquistati on-line, il rimborso sarà effettuato d'ufficio da MOONEYGO (GIA' Mycicero).