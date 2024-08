Riccione le tartarughe marine Mortadella e Nina tornano in mare dopo le cure

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)(Rimini), 6 agosto 2024 – Una storia a lieto fine quella di, due testuggini ricoverate per alcuni mesi al Centro di Recuperodi. Questa mattina alle ore 6, un folto gruppo di curiosi, una sessantina di persone, ha assistito al rilascio dellenelAdriatico. Sono le ultime due delle ben trenta rilasciate dal Centro di recuperolenel corso del 2024. L'iniziativa del "rilascio all'alba e colazione con le" degli animali ha destato molta curiosità e riscosso un certo successo, per questo motivo l’evento verrà ripetuto il prossimo 23 agosto. Per partecipare sarà necessario riservare il proprio posto contattando il numero 0541691557.