Pallanuoto Parigi 2024 Silipo | Calate dopo il 6-4 obiettivo quinto posto

(Di martedì 6 agosto 2024) La nazionale italiana difemminile esce di scena ai quarti di finale contro l’Olanda. Il Setterosa non riesce a vendicare la sconfitta in semifinale ai Mondiali e cede 11-8 al termine di una partita molto combattuta. Ecco le parole in zona mista del commissario tecnico Carlo: “La partita è stata interpretata benissimo in entrambi i tempi. La tattica era quella di giocare nel loro campo e sfruttare le ripartenze continue. Sul 5-4 non abbiamo sfruttato un contropiede e abbiamo subito il 6-4. Da lì siamo andate un po’ in difficoltà. L’Olanda è comunque una squadra di primissimo livello. Hanno vinto il Mondiale a Fukuoka nel 2023 e l’Europeo a Eindhoven quest’anno. Ora pensiamo al presente e a cercare di chiudere l’Olimpiade al. Dobbiamo continuare a dimostrare il carattere delle ultime uscite.