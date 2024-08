Meloni | L’Italia oggi è migliore di come l’ho trovata La prossima riforma? La burocrazia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Soddisfatta dei risultati raggiunti, consapevole che “non avrei potuto fare di più” e decisa ad “andare avanti con ancora maggiore determinazione”. Giorgiaha tracciato un bilancio personale e politico di quanto fatto finora in un’intervista al settimanale Chi, in edicola domani, nella quale ha rivendicato, esempi concreti alla mano, cheè giàdil’hae che “bisogna andare avanti” sulla strada tracciata.: “Non avrei potuto fare di più.di” “Il mio bilancio personale è che non avrei potuto fare di più. Tanto che quest’anno penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito.