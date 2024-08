LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | quarto posto per l’inseguimento femminile Tra poco Italia-Australia con Ganna e Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 L’altro accoppiamento di primo turno che darà l’accesso alla finalissima è quello tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Domani c’è il doppio impegno: alla mattina le ‘semifinali’, al pomeriggio le due finali. 18.48 Ovvio, il primo turno con la Nuova Zelanda è ai limiti dell’impossibile. Le neozelandesi hanno sfiorato il record del mondo in qualifica, e sono sembrate nettamente le più forti. L’ha pagato quasi tre secondi (nonostante il record nazionale), ricordiamo che chi vince lo scontro diretto va a giocarsi la medaglia d’oro. Chi perde dovrà confrontare il tempo con le altre nazioni, i due migliori si sfideranno per il bronzo. 18.46 LA GERMANIA E’ DIETRO ALL’! 4’08?313 per le tedesche, le azzurre conquistano undi assoluto valore, anche se la corsa alle medaglie sarà durissima. 18.