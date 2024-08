Il programma delle Olimpiadi di martedì 6 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ andata in archivio un’altra giornata alledi Parigi 2024 e sono arrivate altre grandi soddisfazioni per l’Italia. La coppia Bacosi-Rossetti ha regalato all’Italia la medaglia d’oro nel tiro a volo. Altre due medaglie strepitose nella ginnastica con un oro e un bronzo. E’ alta l’attesa in vista degli appuntamenti di. Furlani in finale tra gli uomini, Iapichino nelle qualificazioni tra le donne. Finali per Pietro Arese e Sara Fantini. In campo anche l’Italvolley femminile.