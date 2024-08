ATP di Montreal Sinner al debutto con il pensiero alle Olimpiadi | La rinuncia mi ha spezzato il cuore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Jannikriparte, dopo essere guarito dalla tonsillite che lo aveva costretto are ai Giochi di Parigi 2024. L’Azzurro sarà impegnato all’ATP die debutterà al secondo turno con lo spagnolo Pedro Martinez (numero 45 in Ranking), oppure un qualificato. Proprio a Toronto, lo scorso anno, vinse il suo Masters 1000 della carriera e allora punta ancora al successo, oggi, da numero uno al mondo. E’ ancora viva in lui, la grande delusione per la. Dichiara, come dichiara a Ubitennis: “Ho avuto modo di guardare qualche gara ma non ho visto molto tennis. Mi hailnon poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione”.