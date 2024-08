Olimpiadi Parigi il Brasile eliminato! Definito l’avversario dell’Italvolley le semifinali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’Italvolley maschile è stato protagonista di una rimonta eccezionale nella sfida dei quarti di finale alledi2024. Sotto di 0-2, gli azzurri hanno ribaltato tutto con un clamoroso 3-2 contro il Giappone. E’ già alta l’attesa in vista della semifinale. L’Italia dovrà vedersela contro la Francia, in grado di vincere contro la Germania 3-2. In serata il tabellone si èdopo la vittoria degli USA contro il(3-1). Gli azzurri in campo mercoledì 7 agosto alle ore 20:00. Il tabellone delleItalia-Francia Polonia-USA L'articolo, il, leCalcioWeb.