Investimenti nel private debt | Un’opportunità strategica

(Di lunedì 5 agosto 2024) VALE NEL COMPLESSO 1.600 miliardi di dollari ed è cresciuto a un ritmo del 14% all’anno negli ultimi 18 anni. Stiamo parlando del, un particolare segmento dei mercati finanziari. Raggruppa i più comuni strumenti di finanziamento per le imprese, non quotati sui listini di Borsa o su altri mercati regolamentati. Bond societari, finanziamenti diretti alle aziende e altre forme di credito compongono il vasto mosaico del, che ha un’altra caratteristica importante: è un segmento dei mercati finanziari su cui stanno puntando molto anche gli investitori privati. Non tutti gli investitori, a dire il vero, ma soltanto quelli che hanno un patrimonio elevato (sopra il milione di euro) e sono classificati come high net worth individuals (Hnwi) e ultra high net worth individuals (Uhnwi).