Chi affronterà Sinner a Montreal? I possibili avversari turno per turno | tante insidie anche senza Alcaraz e Djokovic

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dal 6 al 12 agosto il Masters1000 diterrà banco sul cemento canadese e Janniksarà la testa di serie n.1. L’altoatesino, fortemente criticato per aver saltato le Olimpiadi per una tonsillite, va avanti nel proprio percorso e in questo torneo proverà a centrare il bersaglio grosso per confermare i 1000 punti conquistati l’anno scorso a Toronto. Ci sarannoassenze, come quelle di Novake di Carlos, ma il livello del 1000 sarà comunque elevato.farà il proprio esordio a partire dal 2°e se la vedrà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Pedro Martinez e un tennista proveniente dalle qualificazioni. Nel terzo, sul suo cammino, vi potrebbe essere uno tra l’americano Frances Tiafoe, il cileno Alejandro Tabilo e l’olandese Tallon Griekospoor.