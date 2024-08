Protezione europea alle Grotte di Soprasasso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Da sito pressoché sconosciuto e inaccessibile a best seller dell’Appennino, il tutto nell’arco di pochi anni grazie al tam tam dei social. Ora però è necessario intervenire affinché un ambiente estremamente delicato non venga deturpato da una pressione eccessiva. Un importante riconoscimento di tutela del territorio è stato attribuito a Monte Cavalloro edi(nella foto), nel comune di Vergato, che diventano Sic, Sito di interesse comunitario, con la delibera approvata dalla Regione l’8 luglio scorso. Oltre al sito dell’Appennino, la delibera ha proposto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il riconoscimento di altri 7 SIC tra le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Forli-Cesena e per Bologna anche il sito di Madonna Prati tra i comuni di Anzola dell’Emilia e Zola Predosa.