LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Furlani in finale nel lungo! Simonelli avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20: Questa la composizione dell’ultima batteria dei 110 ostacoli: 12.18: Secondo lancio a 69.93 per Fantini che resta comunque ampiamente in zona qualificazione 12.16: bene Lorenzoche senza faticare più di tanto entra in semicon un buon 13?27, vince lo svizzero Joseph con 13?26, terzo Izumiya con 13?27 12.10: C’è Lorenzoal via nella quarta batteria dei 110 ostacoli. Questi i protagonisti: 2 488 LIU Junxi CHN 11 DEC 2003 13.35 13.35 41 3 373 BACARI Elie BEL 14 OCT 2003 13.38 13.38 34 4 1123 CZYKIER Damian POL 10 AUG 1992 13.25 13.27 31 5 715 OJORA Tade GBR 14 OCT 1999 13.26 13.48 59 6 1221 JOSEPH Jason SUI 11 OCT 1998 13.08 13.25 8 7 869Lorenzo Ndele ITA 1 JUN 2002 13.05 13.05 6 8 637 BELOCIAN Wilhem FRA 22 JUN 1995 13.07 13.60 12 9 932 IZUMIYA Shunsuke JPN 26 JAN 2000 13.04 13.10 5 12.