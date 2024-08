La Libreria Rizzoli resta nel Salotto Canone sostenibile per altri 18 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) di Marianna Vazzana I libri. Gioielli di carta da preservare anche neldi Milano, per non spegnere le luci della cultura tra i marchi di lusso nel cuore della città. Con questo spirito, concretizzato in una delibera ad hoc, il Comune di Milano ha deciso di rinnovare per18il contratto di locazione allain Galleria Vittorio Emanuele II, senza bando, per garantire ancora a lungo la permanenza di questa storica attività che è di casa al civico 11 dal 1949 (e fin dal 1931 in spazi destinati ai libri). La maniglia di bronzo con la iconica “R” sulla porta d’ingresso è quella originale, di 75fa. Enzo Biagi e Oriana Fallaci avevano lì un loro piccolo ufficio e ci sono ancora i segni della loro presenza: una targa e la lampada da scrivania di Biagi; la macchina da scrivere Olivetti Lettera 22 di Oriana Fallaci, in una teca vicino ai suoi libri.