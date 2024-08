Calendario tennis oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 3 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Siamo quasi in coda ai tabellonitici delledi Parigisi assegneranno altre medaglie dopo le semifinali di ieri del singolare maschile, del doppio maschile e del doppio femminile, oltre alle finali del doppio misto. In campo andranno alle 12.00 per la finale del doppio maschile la coppia australiana formata da Matthew Ebden e John Peers che affronterà il duo americano formato da Austin Krajicek e Rajeev Ram. Questi ultimi si sono presi la soddisfazione ai quarti di finale di eliminare Alcaraz/Nadal. Si giocheranno invece il bronzo nel doppio maschile gli statunitensi Fritz/Paul che troveranno sulla loro strada i cechi Machac e Pavlasek.