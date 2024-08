Taremi nuove valutazioni a breve | altra ipotesi per il rientro! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)stava andando benissimo in questo precampionato, con prestazioni convincenti e gol. Un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra lo ha messo KO e dunque sarà ovviamente assente contro il Pisa, test amichevole in programma questa sera alle ore 19.30 ma molto probabilmente anche per la prima partita di campionato. Le ultime di Sky Sport INFORTUNIO – Mehdinelle sue prime uscite non ufficiali con la maglia dell’Inter ha convinto tutti. Prestazioni convincenti, di sostanza e qualità ma anche gol, quello che sa fare meglio. Qualche giorno fa si è infortunato in allenamento, accusando un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori sia con il Pisa che negli altri due test di precampionato contro Al-Ittihad (7 agosto a Monza) e Chelsea (11 agosto a Londra).