Pro Recco cambia lo statuto La Recco Waterpolo assicurerà l’iscrizione della squadra alla Serie A1

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giorni importanti per il futuroPro, il club più titolatonuoto mondiale. Nell’assemblea tenutasi in data odierna la società “ha accolto le dimissioni dei consiglieri di amministrazione e nominato amministratore unico l’avvocato Luca Gratteri”, si legge in un comunicato apparso sul sito ufficiale del club nella giornata odierna. Approvata la modifica dello, integrando l’attività sportiva con l’individuazione, il finanziamento e la realizzazione di iniziative di interesse sociale sul territorio die delle aree limitrofe. “Questo è l’impegno statutario che caratterizzerà la società ProNuoto e Pnuoto SSD A RL a partire da oggi e che si svilupperà in due macro aree: attività educative e ricreative per bambini, ragazzi e giovani.