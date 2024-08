Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 2 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)DIITALIA(2) CANOTTAGGIO Ore 12.02: finale doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno disputato una grande stagione in Coppa del Mondo, confermandosi in buona forma anche tra batteria e semifinale a. Il sogno è quello di provare ad impensierire i fuoriclasse irlandesi Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, campioni in carica e netti favoriti per l’oro. Rimanendo con i piedi per terra, gli azzurri dovranno giocarsi unacon Grecia e Svizzera.diOppo/Soares 70% VELA Dalle 14.03: windsurf femminileDalle 14.23: windsurf maschile Saranno due gare imprevedibili. Nicolò Renna, dopo un round robin decisamente travagliato, dovrà partire dai quarti di finale, dove solo i migliori 2 velisti su 7 accederanno alla semifinale.