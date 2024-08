Metti la nonna in freezer Olimpiadi o La terra dei morti viventi? La tv del 2 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 2, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “lain”. Claudia, giovane restauratrice, attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, ma non viene mai pagata. L’unica entrata certa è la pensione dellaBirgit, che però improvvisamente muore. La ragazza, disperata, ha l’idea di surgelare il cadavere dell’anziana per continuare ad incassare la sua pensione ma non ha fatto i conti con Simone, maldestro finanziere, che si innamora perdutamente di lei. RaiDue alle 21 trasmetterà i “Giochi Olimpici Parigi 2024”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Dante”; su Rete4 alle 21.25 “The Untouchables – Gli intoccabili”; su Canale5 alle 21.30 “Una seconda occasione”; su Italia1 alle 21.15 “Din Don – Quando meno te lo aspetti” e su La7 alle 21.15 “Mississippi Burning – Le radici dell’odio”.