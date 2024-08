Trenord aumento dei ritardi e 94 treni cancellati ogni giorno | i dati peggiorano ancora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) È piuttosto disastroso l’ultimo bilancio del servizio ferroviario in Lombardia gestito da: aumentano ie isoppressi, diminuiscono i viaggiatori e cala il numero di chilometri percorsi sulla rete. Ifanno riferimento al 2023 e fotografano una situazione che i pendolari non esitano a definire “un inferno” e che il sindaco di Milano Giuseppe Sala descrive come un “problema storico”. Il bilancio nero diLa questione dei rimborsi Regione: “Stiamo migliorando la rete” Le critiche dell’opposizione Il bilancio nero diQualche numero:vengonoin media 94(nel 2019 erano 70), mentre quelli puntuali non arrivano all’82,3 per cento (nel 2022 erano l’83,7 per cento).