Ricerca dal Covid al virus sinciziale | ecco il vaccino nasale che blocca la trasmissione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unpotrebbe rappresentare la svolta contro le infezioni respiratorie, riuscendo a fare quello in cui i vaccini iniettabili hanno fallito: prevenire ladel. Dalall’influenza stagionale, dalrespiratorio(Rsv) fino all’aviaria considerata da molti esperti la nuova minaccia pandemica, i patogeni che viaggiano per via aerea troveranno un ostacolo difficile da superare nei cosiddetti vaccini mucosali che si spruzzano nel naso o si fanno cadere nella bocca. Lo hanno dimostrato itori della Washington University School of Medicine di St. Louis, grazie a un articolato esperimento condotto sui criceti utilizzando unanti-. I risultati dello studio sono pubblicati su ‘Science Advances’.