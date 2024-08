Parigi 2024 tennis Djokovic | Dolore improvviso al ginocchio sono preoccupato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Novakha superato Stefano Tsitsipas a, ma nel secondo set ha accusato in maniera vistosa dei problemi aldestro, quello operato dopo il Roland Garros. Il serbo si è detto “”, secondo quanto ha riportato L’Équipe: “All’inizio del secondo set ho avvertito unche è durato diversi game. Successivamente, gli antinfiammatori mi hanno aiutato. Ora non ho altre informazioni, devo vedere il mio fisioterapista e lo staff medico del torneo. Domani giocherò alle 19, e questo mi dà un po’ di tempo. Spero di poter essere pronto”, ha dichiarato, che in semifinale se la vedrà con Lorenzo Musetti.: “al” SportFace.