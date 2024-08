Calcio amichevoli 2024 | Liverpool batte Arsenal vittorie per Chelsea e Manchester United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Oltre a Milan-Real Madrid, nella notte italiana sono andate in scena diversenegli Stati Uniti, con tanti club inglesi impegnati. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, ilha battuto per 3-0 il Club America grazie alle reti di Guiu, Nkunku e Madueke (entrambi su rigore). Successo anche per il, che al Lincoln Financial Field di Philadelphia ha superato per 2-1 l’: gol di Salah e Carvalho da un lato, di Havertz dall’altro. Infine, non ha deluso le aspettative neppure il, che ha sconfitto con un rocambolesco 3-2 il Betis: spagnoli in vantaggio al quarto d’ora con Losada prima di essere rimontati dalle reti di Rashford, Diallo e Casemiro. Ininfluente il gol nel finale di Diego Llorente, ex Roma.perSportFace.