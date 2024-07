Rtl 102 5 il nuovo palinsesto | Ambra Angiolini gli autogol e la Power Hits Parade

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sta per partire la nuova stagione radiofonica di RTL 102.5, che anche d'estate trasmette sempre in diretta. Grandi novità sono dietro l'angolo, con alcuni innesti neldella prima radio d'Italia, già molto forte, con grande spazio all'approfondimento giornalistico con “Non Stop News”, “L'Indignato Speciale “e i GO ogni ora, sempre in diretta. *LE NOVITÀ ININ “W L'ITALIA” CON ANGELO BAIGUINI* Dalle 9:00 alle 11:00, ne "La Famiglia giù al Nord" arriva Paolo Cavallone, mentre dalle 11:00 alle 13:00 in "W l'Italia", insieme ad Angelo Baiguini, vi terranno compagnia dal lunedì al giovedì. Un'altra grande novità arriva nel pomeriggio con Fulvio Giuliani che entra in conduzione con la storica Nicoletta Deponti in "Password", mentre Cecilia Songini sarà al Social Corner.