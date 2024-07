Operazione Antimafia a Napoli | nove arresti per usura ed estorsione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Custodia cautelare per quattro indagati edomiciliari per altri cinque: a denunciare sono le vittime dopo minacce e vessazioni Per delega del Procuratore Distrettuale di, si comunica che nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Tribunale di-Ufficio GIP, su richiesta della locale Direzione Distrettuale, nei confronti di 9 soggetti, di cui 4 destinatari della custodia cautelare in carcere e 5 destinatari deglidomiciliari, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati died, per alcuni aggravati dal metodo mafioso.