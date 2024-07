Mount ‘pronto’ mentre Rashford sogna la Champions League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-07-31 Masonha affermato che il Manchester United vuole vincere "quanti più trofei possibile" nel 2023/24, quando il centrocampista spera di svolgere un ruolo più regolare dopo aver iniziato solo cinque partite di Premierla scorsa stagione a causa di un infortunio al polpaccio. L'ex nazionale ingleseè sceso in campo raramente da quando è arrivato allo United per 55 milioni di sterline dal Chelsea nel giugno 2023, ma ha giocato i primi 45 minuti di tutte le prime tre amichevoli pre-stagionali. "Questo è un momento molto importante per noi come gruppo", ha detto il 25enne a MUTV. "Normalmente non abbiamo molto tempo per preparare le partite durante la stagione. Hai forse qualche giorno se hai due partite a settimana.