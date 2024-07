Il PalaCarrara si rifà il look Estra in arrivo il nuovo parquet

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilsiil. Sono infatti iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del campo di gioco che prevedono la completa sostituzione della pavimentazione in legno. Si tratta di un importante intervento di adeguamento ai requisiti richiesti dalla Federazione, per un investimento di 150.000 euro, che garantisce il raggiungimento di elevati standard qualitativi, oltre a una migliore fruibilità del campo da gioco. La nuova superficie consentirà anche di ottimizzare i livelli di prestazione che la pavimentazione sportiva deve garantire per la disputa di competizioni di prima fascia. Nello specifico dopo lo smontaggio della pavimentazione attuale, l’intervento prevederà la realizzazione di una sotto-struttura livellata in travetti e la posa in opera delin Acero Champion.