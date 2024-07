Possibili ritardi per il nuovo scudo antimissile del Pentagono La Ue lentamente mira al 2030

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) C’è un progetto spaziale statunitense, lo Resilient Missile Warning and Tracking, giudicato essenziale dalla Difesa Usa ma che rischia di rallentare e di limitare l’aiuto che esso può dare anche a tutti gli alleati della Nato. La Space Force, ovvero la forza armata delche si occupa di difendere ciò che sta fuori dall’atmosfera, ha infatti annullato il contratto con Raitheon (oggi Rtx) per costruire i satelliti destinati al tracciamento missilistico, riducendo quindi il numero di appaltatori da tre aziende a due La decisione risale alla fine di giugno ma è stata spiegata soltanto il 25 luglio, quando a causa diproblemi con le tempistiche della progettazione e della consegna da parte dell’appaltatore, il contratto con Rtx, del valore di 727 milioni di dollari per tre satelliti come parte della prima fase del programma, è stato cancellato.