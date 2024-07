Olimpiadi Parigi 2024 | la foto del surf che lascia senza fiato

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Ledisono iniziate e già ci regalano tante emozioni sportive, ma non solo! Per quanto riguarda lagrafia i primi giorni di gara ci hanno regalato unache, forse lagrafia perfetta? Scopriamola nell’articolo! Ledisono iniziate e stanno regalando già tante emozioni non solo alla nazionale italiana e la cosa più bella è quando queste emozioni vengono immortalate alla perfezione grazie allagrafia. Stiamo parlando dellache sta facendo più clamore nelle ultime ore, ovvero quella che ha immortalato la performance delista brasiliano Gabriel Medina durante la sua gara a Tahiti nella Polinesia francese, esattamente a 15.000 km di distanza dadove si stanno svolgendo la gran parte delle gare Olimpiche.