Messaggia con una donna pontina facendole credere di essere il figlio e si fa dare 1000 euro Denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) In data 26 luglio c.a. a Formia, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un ragazzo 19enne di Sant’Antimo (NA), per il reato di truffa commesso a mezzo informatico. Dettagli dell’Indagine Nello specifico, il giovane ha contattato la vittima tramite una nota piattaforma di messaggistica e, fingendosi suo, è riuscito a indurla a trasferire 965su una carta prepagata, sostenendo che sarebbero serviti per l’acquisto di un telefono cellulare. Il Metodo “Muling” Questa truffa rientra nelle tecniche conosciute come metodo “Muling”, che consiste nel contattare la vittima telefonicamente e, attraverso artifizi e raggiri, spacciarsi per un parente stretto, come il proprioo figlia, richiedendo urgentemente un bonifico bancario online.