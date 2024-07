Mercato Napoli quattro acquisti entro il 30 agosto Venerato | Conte avrà altri quattro rinforzi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilè pronto a rinforzare la rosa con Gilmour, Brescianini, Berardi e Neres prima della chiusura delestivo. Ilè pronto a scatenarsi sulestivo con una serie di mosse strategiche che potrebbero rinforzare significativamente la squadra di Antonio. Secondo Ciro, giornalista di RAI Sport, il club partenopeo è in procinto di finalizzare fino ala fine di. Osimhen e il Dialogo con il Chelsea Il, dopo aver atteso invano offerte concrete da Parigi, ha deciso di accelerare le trattative per il proprio attaccante di punta, Victor Osimhen. Le richieste di circa 80 milioni di euro non hanno trovato riscontro immediato e, pertanto, il club azzurro ha iniziato a esplorare opzioni alternative. In questosto, le trattative con il Chelsea sono tornate al cdell’attenzione.