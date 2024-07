La Procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per Toti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladihailper l’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni, per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l’ex presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini. Ladihailper l’ex presidente della Regione Liguria, GiovanniLa richiesta dei pm liguri che coordinano l’inchiesta che ha portato ai domiciliari l’ormai ex governatoreè stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari che dovrà adesso verificare se sussistano le condizioni e poi fissare la data del processo: avrà ora cinque giorni per decidere sull’. I requisiti per ammettere il rito, che evita l’udienza preliminare, è che gli indagati siano sottoposti a domiciliari o carcerazione, siano già stati interrogati e siano presenti evidenti prove legate alle accuse mosse.