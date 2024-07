Dl infrastrutture | Bonelli ' governo scollegato da Paese 14 mld per Ponte e niente su siccità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “Il Decretodimostra ancora una volta la totale distanza di questodai problemi reali del. In un momento in cui l'Italia è alle prese con una crisi climatica senza precedenti, caratterizzata dapersistente e da una preoccupante dispersione idrica che raggiunge il 46% in tutto il, ci troviamo di fronte a un provvedimento che ignora completamente queste emergenze”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo, intervenendo in aula in dichiarazione di voto sul dl. “In Sicilia, l'acqua dolce degli invasi viene buttata in mare perché le dighe non sono state collaudate, e nel frattempo gli agricoltori sono costretti a estirpare vigneti e agrumeti, portando alla chiusura di molte imprese agricole.