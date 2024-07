Clamoroso all’Argentario | la superstar Nba si allena al palazzetto E il basket locale va in delirio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Porto Santo Stefano (Grosseto), 30 luglio 2024 – Aldel Pispino la star Nba Jimmy Butler ha letteralmente dato spettacolo. Da alcuni giorni in Italia in vacanza con il suo Yacht, nella giornata di lunedì il fortissimo giocatore didei Miami Heat si è presentato nell’impianto di Porto Santo Stefano per una sessione dimento, prima di ripartire con la sua crociera. Individuato nei giorni scorsi anche neldi Napoli per mantenere alto il suo stato di forma, dal golfo campano l’imbarcazione del cestista statunitense si è trasferita nelle acque del promontorio, così il giocatore ha deciso di presentarsi nel tempio dell’Argentarioper effettuare qualche sessione di tiro, su suggerimento di alcuni giocatori argentarini. I dirigenti e i giocatori della formazione biancoazzurra hanno anche posato con lui per scattare qualche foto.