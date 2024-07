Bergamo | sindaco Terno d' Isola ' profondo dolore vicini a famiglia vittima'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - "Questa notte, la nostra comunità è stata scossa da un. L'amministrazione comunale esprime la più sentita vicinanza ai familiari e alle persone prossime alla. Si prega l'intera cittadinanza di rispettare la privacy dei suoi cari in questo momento di sofferenza". Lo scrive Gianluca Sala,did'), a poche ore dall'omicidio della 33enne Sharon Verzeni. "Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine, che ringraziamo per la prontezza, la professionalità e la sensibilità dimostrate" aggiunge il primo cittadino che precisa che "gli eventi di carattere aggregativo in programma questa settimana sul territorio comunale sono stati annullati, con particolare riferimento alla rassegna estiva".