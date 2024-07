Beach volley oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 30 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Quarta giornata di gare sulla sabbia del Tour Eiffel Stadium, l’impianto costruito ai piedi del monumento più famoso diche è anche simbolo di questi Giochi. Per l’Italia delgiornata sulla carta di ordinaria amministrazione con Menegatti/Gottardi che, dopo la partenza ad handicap, devono mettere al sicuro la qualificazione al secondo turno contro le non irresistibili egiziane Marwa/Elghobashy che per un set hanno fatto tremare le regine Ana Patricia/Duda al debutto. Il torneo olimpico disi gioca da sabato 27a sabato 10 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.