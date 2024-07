Trinacria Re Company Marco Andrea Puglisi | La nostra presenza a Milano per offrire alla clientela un servizio nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) - Il fondatore dell'agenzia immobiliare con sedi a Catania, Siracusa e Mascalucia avvia le operazioni di consulenza immobiliare anche nel capoluogo lombardo, 29 luglio 2024 - Una scommessa imprenditoriale studiata e ben organizzata, unrgamento delle operazioni di consulenza anche fuori dal territorio di origine, quello siciliano, una sfida in un momento complesso per il mercato immobiliare che, tuttavia, non fa certo paura a, fondatore e responsabile del gruppo immobiliareRe. Da circa 20 anni nel settore delle compravendite,ha attraversato molteplici momenti storici complicati per il mondo del mattone: dcrisi avvenuta all'inizio della seconda decade degli anni 2000 — l'onda lunga dei mutui subprime statunitensi — al recente aumento repentino del costo del denaro nella fase post Covid.