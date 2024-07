Elliott si gode un nuovo inizio sotto il nuovo allenatore del Liverpool Slot

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sito inglese: Arnesta portando uno stile di gioco “elegante” al, e Harveysi stando un “la guida dell’olandese.ha sostituito Jurgen Klopp all’di luglio, dopo che quest’ultimo aveva concluso il suo periodo durato quasi nove anni ad Anfield. Klopp ha portato ila grandi successi durante la sua permanenza nel club eha riconosciuto di avere un ruolo importante da svolgere. Ma, che la scorsa stagione è stato un titolare fissola guida di Klopp, giocando 34 volte in Premier League e segnando tre gol, afferma che l’exdel Feyenoordha iniziato alla grande. “Suo a “Molto elegante, in stile olandese, è molto bello”, ha detto, come riportato da BBC Sport. “Lo stile di gioco è molto diverso. Ora è più incentrato sul possesso palla.