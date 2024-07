Appia Patrimonio Unesco Sandomenico | Una splendida notizia per il nostro territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il riconoscimento dell’nelmondiale dell’è unaper l’Italia in generale e in particolare per il” – così in una nota il Sindaco di Montesarchio, CarmeloE’ noto a tutti, infatti, che la “regina viarum” ha accompagnato la storia di Caudium, e che anche la civiltà caudina ha in qualche modo segnato la storia di questa arteria. La Città che mi onoro di guidare, infatti, ha sviluppato la sua forte vocazione imprenditoriale e commerciale attorno alla moderna, crescendo e intrecciando le proprie vicende con quelle della strada. Da Sindaco, tuttavia, al netto della soddisfazione e dell’orgoglio per un lavoro corale che ha portato a un risultato straordinario non posso certo tacere quelle che sono criticità che tuttora permangono riguardo all’