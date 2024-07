Urban Trail Camaiore Grotta all’Onda le foto della prima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024)(Lucca), 28 luglio 2024 – Ladell'all'Onda ha segnato una nuova avventura sportiva per la comunità die gli appassionati di corsa in montagna.Regalami un sorriso Svoltasi sabato, la gara di 17 chilometri si è contraddistinta per il grande caldo, tanto che la partenza è stata anticipata alle 8:30 per mitigare le difficoltà climatiche. Il percorso, partito da via Vittorio Emanuele, ha inizialmente visto i partecipanti affrontare un tratto di asfalto in leggera salita. Da lì, la corsa si è inasprita con la salita verso Metato, attraversando il pittoresco paese di Casoli.