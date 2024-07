Parigi 2024 Senna inquinata | annullato allenamento triathlon

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – Una prima sessione didi nuoto per i triatleti olimpici nellaè stata annullata oggi a causa della scarsa qualità dell’acqua. Da mesi si teme che il piano didi tenere il nuoto die il nuoto in acque libere nel fiume della città mettesse a rischio gli atleti a causa dell’inquinamento della. Gli organizzatori hanno insistito affinché il piano andasse avanti e il sindaco diera tra coloro che hanno nuotato nel fiume per provare a dimostrarne la pulizia. Ma la pioggia quasi costante dalla cerimonia di apertura di venerdì ha esacerbato il problema. Sul percorso delsi svolgeranno solo sessioni didi corsa e ciclismo. La competizione vera e propria è martedì (uomini), mercoledì (donne) e una settimana di lunedì (staffetta mista). Il nuoto in acque libere si terrà l’8 e il 9 agosto.