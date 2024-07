Parigi 2024 l’indignazione di Djokovic | Regole illogiche Perché escludere Berrettini dopo il forfait di Sinner?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Novakha esordito alle Olimpiadiieri, 27 luglio, con una vittoria schiacciante. Ha battuto l’australiano Ebden in soli 54 minuti. Ebden è stato scelto come ripescato nonostante si sia ritirato dal singolare da due anni, offrendo uno spettacolo non indimenticabile., a quel punto, ha contestato ledell’ITF e ha tirato in ballo.Leggi anche:sotto attacco, accuse alla fidanzata Anna Kalinskaya: “È colpa tua”non capisce la scelta di Ebden come ripescato. Ebden è un eccellente doppista, ma non gioca singolare da tempo. Anche lui probabilmente è rimasto sorpreso dalla decisione dell’ITF.ha dichiarato: “Non capisco queste, non mi sembrano logiche.deve giocare uno che gioca il doppio? Non mi sembra giusto. C’erano tanti giocatori di singolare che avrebbero potuto prendere quel posto.