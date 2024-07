La Commissione europea Santer che fine ingloriosa La corruzione degli altri vanificò un buon lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) di Piero S. Graglia Il secondo lussemburghese al comando dellavenne scelto per stanchezza. Nel giugno 1994 due candidati erano in corsa per il dopo Delors: Ruud Lubbers, primo ministro olandese, e Jean-Luc Dehaene, primo ministro belga. Il più forte, dopo una prima votazione nel Consiglio europeo a Corfù, risultò Dehaene (otto voti); Lubbers prese tre voti e lord Brittan, candidato di bandiera britannico, ne prese uno. Lo spagnolo Felipe González e l’italiano Berlusconi tolsero a quel punto il loro sostegno a Lubbers, ma il premier britannico John Major, per pura ripicca, continuò a dire “no“ a Dehaene. Mancava l’unanimità su Dehaene, ma tutti sembravano invece disponibili a dire “sì“ a Jacques, in procinto di giurare come primo ministro del piccolo Lussemburgo per la terza volta.