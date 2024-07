Megalopolis | bufera sull’atteso film di Francis Ford Coppola VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024)su, l’ultima, costosissima fatica, di. Confermando indiscrezioni uscite sul Guardian alla vigilia del debutto del kolossal a Cannes, Variety ha diffuso due brevi clip in cui si vede il leggendario regista baciare alcune giovani comparse a seno nudo o minimamente vestite durante le riprese di una scena. Isono stati ottenuti da un membro della troupe. L’85enne, che alla vigilia di Cannes ha perso la moglie e braccio destro Eleanor con cui è stato sposato dal 1963, ha pagato di tasca sua l’intero costo (120 milioni di dollari) del, ambientato in una futuribile New York distopica ispirata all’antica Roma. Di conseguenza la produzione non aveva un ufficio del personale indipendente a cui le giovani comparse avrebbero potuto far capo per presentare eventuali lagnanze.