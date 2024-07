Chi vince il campionato di Serie A 2024 2025 | favorita quote sorprese

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 luglio 2024) Chiildi? Lanumero uno secondo i bookmaker, lee le possibili. La sessione estiva di calciomercato riserverà ancora molte, ma è già tempo di pronostici per la stagionediA, che potrebbe essere più equilibrata dell’ultima dominata in lungo e in largo dall’Inter. Proprio la squadra allenata da Simone Inzaghi campione d’Italia in carica è lanumero uno per la vittoria dello Scudetto. Simone Inzaghi (LaPresse) – IlVeggente.itIl largo vantaggio con cui ha terminato la scorsa stagione è il motivo principale. La conferma di tutti i titolarissimi della scorsa stagione e l’aggiunta tra gli altri di due nuovi elementi di qualità come il centrocampista polacco Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi rendono l’Inter anche per la stagione ai nastri di partenza lanumero uno.