Tajani sull' export le Regioni non sostituiscono lo Stato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Bisogna vigilare affinché l'Autonomia differenziata venga ben applicata. Anche oggi se ne parlerà in Consiglio dei ministri, io ribadirò che, per quanto riguarda il commercio estero, c'è una competenza unitaria nazionale: non si può pensare che lesostituiscano lo. Serve una politica nazionale, l'costituisce il 40% del Pil. Non possiamo scherzare su questo argomento. Bisogna essere chiari, anchee competenze, che non vogliono siano sottratte al ministero degli Esteri". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio, parlando con i giornalisti alla Camera a margine di un convegno.