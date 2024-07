Sotto le mura un’edizione da record Gazzelle chiude il miglior Summer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Paolo Ceragiolistasera alle 21, con il concerto di, una edizione delFestival che ha battuto ogni. Anche in questa occasione piazza Napoleone presenterà il suo voltoe, affollata da almeno 11mila fan, numero che porta il totale delle presenze alla incredibile quota di 240mila. Un successo frutto delle scelte del patron Mimmo D’Alessandro, che interessano tanti generi musicali diversi che coinvolgono tutte le fasce d’età. Dalle 20mila persone per l’apertura con Eric Clapton e gli 80mila dei due show di Ed Sheeran, i tre spettacoli nell’arena sullo sfondo delle, ai 19mila per le due repliche dei Duran Duran e ai 12mila per Tom Morello/Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz e Calcutta, passando per gli 11mila per Tedua e i 10mila per Geolier, tutti in piazza Napoleone.