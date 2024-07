Processi penali e politici la tentazione dei giudici di farsi le leggi da soli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Jules Michelet, storico francese e autore della monumentale opera di 19 volumi dal titolo Storia di Francia, nel 1847 scrisse che «ogni potere ha bisogno del potere giudiziario; esso al contrario, fa a meno degli altri. Datemi il potere giudiziario e tenetevi le vostre, tutto quel mondo di cartacce; io mi incarico di far trionfare il sistema più contrario alle vostre». In queste poche righe vi è la consapevolezza del predominio del giudice sulle; egli, con la sua interpretazione personale o creativa, può compiere un'eversione sulla legge, svolgendo di fatto una funzione legislativa, sostituendosi al legislatore. Si tratta, come descritto dallo storico francese, di uno spaventoso potere che sovrasta ogni cosa, come la mostruosa figura mitologica del Leviatano che si nutre incessantemente di ogni altro potere, annientandolo.