La polizia piange Luca Scatà | morto a 35 anni l’agente che uccise il terrorista di Berlino a Sesto San Giovanni

(Di venerdì 26 luglio 2024) MILANO – Il suo nome resterà per sempre legato alla notte del 23 dicembre 2016. Non ce l'ha fatta, il poliziotto che quasi ottofaa colpi di pistola iltunisino affiliato all'Isis Anis Amri, autore della strage dei mercatini di, durante un controllo aSan Giov. Un male incurabile lo ha stroncato all'età di 35nella giornata di giovedì 25 luglio. Ilucciso Antivigilia di Natale del 2016, siamo in piazza Primo Maggio aSan Giov. C'è un uomo che è lì per prendere un autobus per il Sud: si chiama Anis Amri, qualche giorno prima si è lanciato sulla folla dei mercatini natalizi di Breitscheidplatz, nel quartiere Charlottenburg di, al volante di un camion con targa polacca partito dall'Italia. Il bilancio è drammatico: 12 morti, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo, e 56 feriti.