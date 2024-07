Bologna in Champions League | il nuovo singolo di Andrea Mingardi celebra l’annata rossoblù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – La stagione non è ancora iniziata, masi prepara già are l’avventura europea della stagione 2024/2025 sulle note delbrano "in” del cantautore bolognese, registrato al Sant’Anna Studio e prodotto insieme al suo braccio destro Maurizio Tirelli. Il pezzo è già in rotazione radiofonica e sarà possibile ascoltare ilsulle piattaforme digitali a partire dal 31 luglio. Si tratta di una samba carnevalesca, il genere musicale più adatto a rappresentare l’incontenibile entusiasmo dei caroselli dei tifosi dopo 60 anni dall’ultima partecipazione felsinea nell’Europa che conta. Per dirla con le parole di, il senso del brano è che “aveva ragione Leopardi. Si gode più il sabato della domenica e il nostro sabato calcistico l'abbiamo già avuto: siamo in, festa, gioia, goliardia, ironia.