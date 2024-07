Cina-Italia | presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pechino, 25 lug – (Xinhua) – Su invito del premier cinese Li Qiang, ladeldei ministrisi rechera’ inufficiale indal 27 al 31 luglio, ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. IlXi Jinping incontrera’, mentre il premier Li e l’alto legislatore Zhao Leji terranno colloqui e si incontreranno con lei, rispettivamente, per scambiare opinioni sulle relazioni bilaterali e su questioni di interesse comune, ha dichiarato Mao durante un regolare briefing con la stampa. Lae l’, in qualita’ di partner strategici globali, hanno mantenuto strette interazioni di alto livello e raggiunto risultati sostanziali nella cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari campi, ha dichiarato la portavoce.